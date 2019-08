Accessibilité aux personnes handicapées des services de communication en ligne

A LIRE

Améliorer la qualité et le bien-être en EHPAD

De nombreuses questions se posent aux établissements accueillant des personnes âgées dépendantes : avec le peu de moyens disponibles, comment répondre aux besoins et attentes des résidents et leur assurer la meilleure qualité de vie possible ? De quelle façon augmenter le bien-être au travail des professionnels ? Comment faire face à la complexité et traiter les questions éthiques ? Fort de son expérience, l'auteur expose les bénéfices d'une dém...