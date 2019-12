[Opinion] Handicap

Réforme de la prestation de compensation du handicap : et les autres ? – Marie-Jeanne Richard, présidente de l’Unafam

par Auteur Associé

Le 5 novembre, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap (PCH). Fin de la barrière d'âge à 75 ans, plafonnement du reste à charge, droits à vie. Si l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam) s'en réjouit, elle se désespère pour celles qui, du fait d'un handicap mental, cognitif, psychique, neurodéveloppemental ou neurodégénératif, restent les grandes exclues.

Le nombre de personnes en situation de handicap psychique qui parviennent à accéder à la PCH est infime. Pour elles, la PCH aide humaine est reportée à l’ouverture d’un groupe de travail dont la date reste, à ce jour, indéterminée.

L’Unafam dénonce les difficultés relatives à la PCH pour ces personnes : difficultés liées à l’évaluation des besoins et des situations, critères d’éligibilité non adaptés au handicap psychique, calcul du temps d’intervention non adapté, durées d’attribution très courtes associées à un défaut de connaissance qui conduit à des non-recours.

Et pourtant, la PCH aide humaine est un levier fondamental du virage inclusif porté par le Gouvernement. Ne pas y accéder réduit très fortement les possibilités de choisir son lieu de vie.

La famille quand il y en a une assure ces aides, pour les autres le choix est trop souvent l’hôpital, la Belgique, la rue ou la prison.

Les conséquences sont aussi très lourdes pour les aidants : épuisement, difficulté à maintenir une activité professionnelle et une vie sociale, altération de leur propre santé.

Nous demandons à nos élus de garantir une égalité de traitement dans l’accès à la compensation pour toutes les personnes en situation de handicap qui ont des besoins d’aide humaine, d’un accompagnement global, d’une présence quotidienne, de stimulation dans les actes de la vie courante et de soutien dans la construction de leurs projets.

Il est temps d’élaborer une réforme ambitieuse.