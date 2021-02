Agenda

L’agenda 2020 du secteur santé-social

par La Rédaction

© Gena96-AdobeStock © Gena96-AdobeStock

Journées d'études, colloques, séminaires… nous vous proposons un récapitulatif des événements à ne pas manquer dans le secteur sanitaire et social.

15 avril 2021 – Conférence « Inceste et violences sexuelles » – à Toulouse et à distance

À destination des acteurs de l’action sociale, médicosociale, de la santé, du handicap et de la dépendance, de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse.

Animée par Pierre-Brice Lebrun, enseignant en droit, principalement dans le secteur social, sanitaire et médico-social. Il est l’auteur de nombreux ouvrages juridiques, dont La protec-tion de l’enfance (Dunod, coll. aide-mémoire, 2020) et Droit à l’usage des psychologues (Dunod, coll. aide-mémoire, 2019), ainsi que le récent Droit en action sociale et médicosociale (Dunod, coll. aide-mémoire, 2021), décrit par l’éditeur comme une « véritable trousse à outils pour travailleurs sociaux et médicosociaux ».

Des affaires de violences sexuelles – imposées à des enfants, à des adultes – défrayent régulièrement la chronique, des histoires d’inceste, insoute-nables, reviennent sur le devant de la scène, et les professionnels, plus que les autres, sont confrontés – ou risquent d’être confrontés – à ces drames qui enflamment l’opinion publique. Il est donc utile, et probablement nécessaire, de reposer calmement le cadre légal, pour qu’ils soient armés quand ils se retrouvent face à pareille situation, pour qu’ils puissent les prévenir, et intervenir efficacement, en s’adressant aux bons interlocuteurs, en déclen-chant correctement les bonnes procédures : la victime ne sera réellement protégée, et son agresseur, poursuivi, qu’à ce prix.

Une réponse inadaptée, une procédure mal engagée, peuvent offrir l’impunité au coupable, et obérer les possibilités offertes à la victime d’être entendue.

Cette conférence fera sereinement le point sur ces questions difficiles.

Elle leur apportera des réponses précises, étayées, en provenance directe de différents codes.

Elle reprendra la définition des violences et des atteintes sexuelles (terme que l’on préfère désormais à celui d’abus), détaillera la notion de majorité sexuelle, trop souvent mal comprise, et celle du consentement des mineurs, et des majeurs protégés.

Elle expliquera la notion de viol entre époux, celle de harcèlement, et précisera ce qu’est exactement l’inceste.

Elle détaillera la manière de déposer plainte, ou de signaler (et à qui), ainsi que les délais de prescription.

Elle rappellera aussi que le mineur et le majeur protégé ont le droit – quel que soit leur âge – d’avoir des relations sexuelles, et qu’aucun règlement intérieur ne peut les priver de ce droit fondamental : certaines structures d’accueil et d’hébergement les interdisent, d’autres ont recours à des profes-sionnels du sexe, d’autres encore emploient des assistants sexuels, mais que dit exactement la loi sur ce sujet ?

Le cadre légal est un socle solide, pratique, une base confortable pour réfléchir à ses pratiques, les améliorer, anticiper les risques encourus pour mieux s’en prémunir, et les difficultés pour augmenter ses chances de les résoudre.

Inscription : 30 euros.

Pour toute information : Ifrass, 05 34 63 89 27, secretariatfc@ifrass.fr

17 juin 2021 – Conférence « Concilier devoir de protection et respect des droits des personnes accompagnées » – à Toulouse et à distance

À destination des acteurs de l’action sociale, médicosociale, de la santé, du handicap et de la dépendance, de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse.

La loi du 2 janvier 2002 rappelle que les structures doivent garantir à leurs « usagers » le plein exercice de leurs droits fondamentaux.

Elles doivent adapter en conséquence leur règlement intérieur et leur organisation : ce n’est pas à l’usager de s’adapter, mais au dispositif de se mettre en place autour de lui. L’exercice de ses droits fondamentaux – que l’on dit naturels et imprescriptibles – n’a pas à être revendiqué pour être mis en place : il doit être à tout moment effec-tif, sans démarche, procédure ou autorisation particulière, c’est-à-dire inclus dans le fonctionnement quotidien de la structure. Il ne s’agit pas d’une tolérance accordée à quelques procéduriers, ou utilisée comme récompense. L’exercice des droits n’a rien d’exceptionnel : garanti par la Constitution, il relève de la liberté de chaque citoyen, et l’usager est avant tout un citoyen.

Cela peut évidemment poser un problème lorsque le citoyen en question, mineur ou majeur vulnérable, a besoin d’être protégé, de lui-même et d’autrui : il s’agit alors, pour les professionnels et les établissements, d’articuler respect des droits et devoir de protection, ce qui n’est pas toujours simple. Il arrive que leur méconnaissance du cadre légal de la responsabilité les pousse à interdire, à entraver, à réglementer, à limiter la liberté des bénéficiaires – ce que la hiérarchie fait parfois avec leurs enca-drants – pour avoir l’illusion de se prémunir de risques bien souvent imaginaires. Elle les conduit aussi à se retrancher derrière des tas d’autorisations et de protocoles bien souvent inutiles. L’envie de protéger – et de se protéger – est louable, mais les conséquences sont difficilement acceptables. Le bénéficiaire n’a pas à renoncer à l’exercice de ses droits pour le bien-être de ses encadrants. Il a déjà, souvent, une vie plus compliquée que la moyenne : ne devrait-on pas – comme au curling – balayer devant lui pour la lui simplifier plutôt que de lui ajouter en permanence des obstacles ?

Cette conférence permettra aux professionnels de réinterroger leurs pratiques, de revisiter le cadre réglementaire et législatif de leur intervention.

Elle engagera une réflexion éthique et juridique sur les notions d’autonomie et de protection des usagers en lien avec la mission et les objectifs des établissements : leur rôle n’est-il pas aussi de promouvoir l’autonomie de celles et ceux qu’ils accompagnent ?

Elle aidera à identifier les écueils et à envisager les leviers permettant la mise en oeuvre d’accompagnements respectueux des droits des personnes et des contraintes légales. Elle rappellera quels sont les droits fondamentaux qui doivent être respectés, et en précisera le cadre légal (santé, sexualité, accès au dossier, expression, respect de la vie privée et confidentialité des informations à caractère secret, liberté d’aller et venir, etc.). Elle aura des vertus apaisantes et rassurera les professionnels convaincus d’être responsables de tout en reconstruisant devant eux le cadre légal de leur responsabilité : ils gagneront ainsi en sérénité et en efficacité.

Inscription : 30 euros.

Pour toute information : Ifrass, 05 34 63 89 27, secretariatfc@ifrass.fr