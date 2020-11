Action sociale

Aide alimentaire : hausse des fonds européens, mais aussi des besoins

par Rouja Lazarova

© Fotofabrika-AdobeStock © Fotofabrika-AdobeStock

Les ministres des Solidarités et de la Santé, et des Affaires européennes ont annoncé, le 3 novembre dernier, la pérennisation, accompagnée d’une hausse, des crédits européens alloués à l’aide alimentaire en France. Une annonce qui tombe à pic dans le contexte de crise sanitaire et sociale, qui voit exploser le nombre de bénéficiaires. Les associations se réjouissent, mais craignent les effets à long terme de la crise.