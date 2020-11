Majeurs protégés

Les mesures d’accompagnement social personnalisé ne font pas recette

par Nathalie Levray

© Ilkercelik-AdobeStock © Ilkercelik-AdobeStock

Un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques pointe les difficultés de développement de la mesure d’accompagnement social personnalisé créée en 2009 et observe une très grande disparité de recours selon les départements. Le dispositif rate l’objectif de limiter le nombre de mesures de protection judiciaire et de favoriser l’autonomie dans la gestion des prestations sociales.