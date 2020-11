« Le virage numérique pour le secteur médico-social est historique ! » – Dominique Pon, ministère des Solidarités et de la Santé

par Nathalie Levray

Virage numérique : besoins du médico-social, éthique, inclusion, sécurité, budget alloué… Entretien avec Dominique Pon, responsable stratégique de la transformation numérique en santé au ministère des Solidarités et de la Santé…

Votre feuille de route pour accélérer le virage numérique en santé a-t-elle évolué avec le Covid-19 et l’arrivée d’Olivier Vérant ?La feuille de route dont j’ai la charge depuis avril 2019 et ses vingt-six actions se déploient selon le calendrier prévu. La France s’est dotée d’une doctrine technique pour mettre fin à l’anarchie du numérique en santé au moyen de « briques techniques » posés par l’État. Si elle a d’horribles conséquences humaines, l’épidémie de Covid a aussi été un accélérateur fantastique du numérique. Les usages se sont développés, notamment par les médecins, et le sujet est devenu « grand public ». L’essentialité du numérique en période de crise a renforcé la compréhension de ses enjeux majeurs par les politiques. Non seulement Olivier Véran n’a pas remis en cause la feuille de route mais, dans le cadre du Ségur, il a décidé de consacrer 2 milliards d’euros supplémentaires à son exécution.À quoi seront …