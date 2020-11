L’ANCT, le nouveau guichet unique pour la cohésion territoriale

Action sociale

par Nathalie Levray

Pour lutter contre la complexité administrative, l’offre de services de l’Agence nationale de la cohésion des territoires est disponible depuis le 1er janvier 2020. 5 questions-réponses pour tout savoir…

Quelles missions sont confiées à l’Agence nationale de la cohésion des territoires ?L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) est un établissement public de l’État qui regroupe une partie du Commissariat général à l’égalité des territoires, le service à compétence nationale Agence du numérique et l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.L’ANCT a pour vocation de faciliter l’accès des collectivités territoriales et de leurs groupements aux aides de l’État. Elle conseille et accompagne la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, innovants ou conduits dans un territoire caractérisé par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d’accès aux services publics.Elle alerte les administrations et les opérateurs publics et privés des impacts territoriaux de leurs décisions en matière …