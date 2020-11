PLFSS 2021

Au Sénat, le déficit de la sécu pour 2020 augmente de 2,4 milliards d’euros

par Nathalie Levray

Après avoir apporté de nombreuses modifications au texte des députés, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021. Parmi les mesures liées à la crise sanitaire et économique du Covid-19, les sénateurs rappellent la nécessité de maîtriser les comptes sociaux et ont rétabli les compensations par l’État du coût des mesures de réduction des recettes de la Sécurité sociale. Ils ont en outre retravaillé les contours de la 5e branche ''autonomie'' et sont revenus sur les réformes touchant l’hôpital. Le Sénat s’est posé en défenseur du secteur de l'aide à domicile. Prochaine étape, à partir du 23 novembre à l’Assemblée nationale.