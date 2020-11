Les CPTS se voient ajouter une mission « crise sanitaire »

Crise sanitaire

par Christelle Destombes

À la tête de la Cnam depuis "100 jours", Thomas Fatome a évoqué lors d’une visioconférence avec les journalistes de l’Ajis, le 18 novembre, une "période intense" entre rebond de la crise sanitaire et négociations conventionnelles structurantes pour le système de santé, dans la foulée du Ségur.

Si les négociations conventionnelles n’aboutiront sans doute pas à l’échéance qu’il avait fixée (fin novembre), elles avancent selon Thomas Fatome , notamment sur les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Elles ont permis « d’y voir clair sur les objectifs et les modalités pour accélérer le développement des CPTS, augmenter les crédits d’amorçage ».Une mission « crise sanitaire » s’ajoutera aux CPTS, avec de nouveaux moyens, pour qu’elles puissent construire et déployer un « plan blanc ambulatoire » en cas de besoin (épidémie, catastrophe naturelle, etc.).Négociations arduesLa négociation au sujet des équipes de soins primaires – des exercices de coordination plus souples que les maisons de santé ou les CPTS – bute sur la rémunération, un équilibre étant à trouver entre « une rémunération d’équipe et individuelle ».Cependant, la logique prônée par l’Assurance maladie définit un contenu aux missions de …