Établissements

ESMS chargés du handicap et du grand âge : deuxième vague pour la campagne budgétaire 2020

par Nathalie Levray

© Tommy_Larey-AdobeStock © Tommy_Larey-AdobeStock

Une instruction du 28 octobre 2020, publiée les 15 et 17 novembre, fixe les modalités de la compensation des surcoûts engagés par les établissements et services médicosociaux et des pertes de recettes d’hébergement des Ehpad ainsi que celle du financement des revalorisations salariales du Ségur pour les Ehpad relevant de la fonction publique hospitalière.