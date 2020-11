Le projet de service, un cadre fédérateur tourné vers l’avenir

Management

par Moufida Ali Soudja

Après une période électorale, la mise en place d’un projet de service peut être un excellent outil pour retrouver un objectif collectif et une cohésion d’équipe au-delà des enjeux relationnels qui ont pu naître ou se cristalliser.

Le projet de service découle de l’orientation stratégique et du projet politique de la structure. Aucun projet ne peut se mettre en place sans avoir au préalable clarifié l’objet, les enjeux, les objectifs et les résultats attendus. En plus de bien choisir la forme et le contenu, il faut créer les conditions du partage du projet avant de le faire valider.Choix de participants au projet de serviceUne fois la décision prise, vous devez définir les grands principes de base et déterminer le « casting » des participants. Par exemple, si vous optez pour un projet de service participatif, vous devez acter le principe selon lequel « tout le monde doit participer ».Une fois le principe acté, lancez officiellement la démarche en annonçant à vos équipes le pourquoi de cette initiative, les principes qui vont l’encadrer (participation de tous, écoute, respect de la parole d’autrui), le comment cela va se dérouler (séminaires, réunions), qui cela va-t-il …