Pauvreté

52 % des pauvres ont moins de 30 ans

par Nathalie Levray

L’Observatoire des inégalités publie son deuxième rapport sur la pauvreté. Outre une revue précise des profils et des lieux de vie des personnes pauvres et l’opinion des Français sur la pauvreté, il propose un éclairage dédié à la situation des jeunes. Ce cinquième de la population pauvre présente, entre 18 et 29 ans, un taux de pauvreté maximal. Alors qu’ils seront encore davantage malmenés par les conséquences économiques du Covid-19, l’Observatoire demande l’instauration d’un revenu minimum unique de 900 euros pour tous les plus modestes, y compris les 18-24 ans.