Lyon Métropole Habitat donne le pouvoir aux locataires

Action sociale

par Auteur Associé

Le bailleur social Lyon Métropole Habitat déploie un plan de formation de tout son personnel de proximité, mais aussi de partenaires locaux, à la méthode québecoise de Stratégie d’intervention collective. Une formation-action qui transforme les relations entre habitants et professionnels, mais aussi entre ces derniers.

Par Véronique Vigne-Lepage«On trouve normal d’organiser des réunions publiques et que presque personne ne vienne. Nous avons cherché comment faire autrement ». Pour Cécile Flandinet, cheffe de projet développement social à Lyon Métropole Habitat (LMH) , la solution s’appelle « Stratégie d’intervention collective ». Elle est en effet chargée depuis 2016, au sein de cet office public de l’habitat, d’un projet visant à former l’ensemble du personnel de proximité à cette méthode québecoise.Le dispositif de formation a été monté « à la carte » par le Collège coopératif Rhône-Alpes – organisme intégré, depuis, à l’École santé social Sud-Est (ESSE) – avec Pierre Laurens, chercheur associé à l’université du Québec à Trois-Rivières, auteur de cette méthode. « Le principe est l’affirmation que les problèmes sociaux et de société sont de nature collective et doivent donc avoir des solutions collectives et solidaires …