PLFSS 2021

La loi de financement de la Sécu fait avancer – un peu – le 5e risque

par Nathalie Levray

Dans une ambiance de bérézina budgétaire due au Covid-19, les députés ont voté les comptes sociaux rectifiés pour 2020 et prévisionnels pour 2021, avec un déficit cumulé de 86,5 milliards d’euros. Créée sous l’effet de la pandémie, la branche Autonomie s’organise sans visibilité sur son financement global et les prestations à servir. Au menu du médico-social, prime ''Covid'' pour le domicile et habitat inclusif ; au menu de l’hôpital, reprise de dette et forfait urgence, maisons de naissance et hôtels hospitaliers. La liberté d’installation des centres de santé est limitée.