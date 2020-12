Violences conjugales : les professionnels héraultais misent sur la coopération

Lutte contre les violences

par Solange de Fréminville

Dans l’Hérault, neuf réseaux réunissent les acteurs de terrain qui accompagnent les victimes de violences conjugales, leurs enfants, ou bien les auteurs. Une expertise qui renforce la capacité à trouver des solutions.

La création à Béziers, en janvier 2019, d’un centre d’hébergement d’urgence dédié aux femmes victimes de violences conjugales, porté par l’Amicale du Nid, est l’une des fiertés des réseaux interprofessionnels dédiés aux violences conjugales dans l’Hérault. « Il n’y avait aucun lieu où les accueillir dans des conditions décentes, et les policiers nous disaient qu’ils ne trouvaient aucune solution après 18 heures. Cela avait pour effet le retour des victimes chez leur conjoint avec lequel elles étaient en danger », se souvient Stéphanie Canovas, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes de l’Hérault. Le réseau de Béziers a établi un diagnostic et porté le projet. Depuis l’ouverture de la structure, le commissariat a un badge qui lui donne accès à un appartement 24 heures/24 pour mettre à l’abri les victimes. « Cette initiative témoigne du niveau d’expertise du réseau, de sa …