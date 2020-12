En Espagne, un pacte contre les violences conjugales

par Solange de Fréminville

L’Espagne a inventé des dispositifs pour accompagner et protéger les femmes victimes de violences conjugales : tribunaux spéciaux, programme informatique... et y consacre un budget d’un milliard d’euros sur cinq ans. À la clé, une baisse des féminicides.

L’Espagne a adopté en 2004 une loi sur les mesures de protection intégrale contre la violence de genre. Elle les définit comme « l’expression la plus brutale de l’inégalité de genre », mais aussi « l’une des attaques les plus flagrantes contre les droits fondamentaux (liberté, égalité, vie, sécurité) », et en fait une priorité politique. Il en résulte une approche globale, à la fois sociale, éducative, judiciaire et policière. Une délégation gouvernementale et un Observatoire national contre la violence envers la femme impulsent et coordonnent les réformes et les actions de prévention, d’accompagnement et de répression, en impliquant les associations de femmes, ainsi que toutes les institutions ­concernées.Ordre de protectionLa création de tribunaux spéciaux est une des avancées majeures. Intitulés « tribunaux de la violence à l’encontre de la femme », à la double compétence pénale et civile, ils sont chargés de juger ces …