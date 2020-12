Développez vos soft skills pour manager à distance

Management

par Moufida Ali Soudja

L’expression soft skills se rapporte aux aptitudes comportementales, en clair, à notre manière d’interagir avec les autres. Particulièrement utiles en cette période de crise !

Le management est plus exigeant actuellement avec le déploiement du télétravail et le confinement. Pour manager à distance, les compétences comportementales et les capacités de leadership sont plus que jamais nécessaires. Au bureau, vous pouvez jouer sur votre présence physique pour combler quelques lacunes managériales mais il en va autrement avec des équipes dispersées ou pas réunies en totalité. Il s’agit de développer des soft skills spécifiques pour veiller au moral des équipes tout en pilotant l’activité.Faire le point sur ses aptitudesAvant toute chose, faites le point sur vos principales aptitudes relationnelles. Vous pouvez vous appuyer sur les nombreux référentiels de compétences soft skills existants. Cela vous permettra de faire un point par exemple sur la manière dont vous avez réagi face à une critique, la manière dont vous avez géré un conflit d’équipe mais également de repérer vos talents naturels : la prise de parole en public …