La ville tente de penser l’après-Covid

Santé

par David Picot

La crise sanitaire l’a montré : la santé est aussi l’affaire des urbanistes et aménageurs. Une préoccupation qui n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs années déjà, des initiatives émergent pour intégrer les enjeux sanitaires dans les politiques publiques qui ne les concernent pas de prime abord : environnement, mobilité, projets urbains, voirie… Faudra-t-il demain faire concevoir la ville par des médecins ?

Dans un rapport rendu public fin juillet 2020, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) se projetait déjà sur la ville de l’après-Covid-19 : « la pandémie a accéléré la transition vers un nouveau modèle urbain de villes intelligentes, vertes et inclusives ». Comme une invitation à concevoir des « villes meilleures »… Et à rapprocher les deux entités d’un vieux couple aux relations complexes : la santé et l’urbanisme. Leur alliance remonte à… Hippocrate (460-370 av. J-C.) qui portait déjà une attention spécifique aux conditions environnementales de la santé, accordant une place majeure à l’air inspiré. Sa doctrine va d’ailleurs guider la pensée médicale jusqu’au XIXe siècle, époque où la relation entre urbanisme et santé va considérablement s’intensifier.Et pour cause, de grandes épidémies infectieuses ravagent le continent européen, notamment les grandes villes comme Londres et Paris. Plus …