Pour lutter contre la pauvreté il faut cibler

Inclusion

par Eric Larpin

Un livre blanc de l’Action tank entreprise et pauvreté explique que, pour ne pas rester une déclaration d’intention, les stratégies de lutte contre la pauvreté doivent définir à l’avance quels sont les publics réellement ciblés et comment les atteindre. En combinant différents critères coconstruits avec les publics et suivis dans le temps.

Quand on mène des politiques d’aide aux plus pauvres, atteint-on vraiment ses objectifs ? Touche-t-on les plus pauvres parmi les pauvres, le « bottom of the pyramid », comme on les nomme à la suite de Muhammad Yunus, Prix Nobel de la paix ? Ces besoins d’évaluer les politiques de soutien ont valu un Prix Nobel, d’économie celui-là, à Esther Duflo.Sans s’en inspirer directement, l’Action tank entreprise et pauvreté a, pour la première fois, publié un livre blanc « Comprendre les formes de la pauvreté pour mieux cibler les bénéficiaires des programmes inclusifs » pour illustrer son approche de l’inclusion, qui a déjà débouché sur une vingtaine d’actions concrètes : aide à la mobilité pour l’emploi, inclusion numérique, soutien à l’alimentation des nourrissons.Lutte contre la pauvreté : critères à prendre en compteL’effet-levier de ces programmes réside dans une coconstruction entre la société civile, les entreprises et les …