Covid-19

Le déploiement des tests antigéniques par les collectivités territoriales

par Léna Jabre

Une circulaire du 14 décembre précise la doctrine de déploiement des tests antigéniques par les collectivités territoriales et leurs groupements. Un « kit de déploiement », qui recense l’ensemble des prérequis techniques et préparatoires, ainsi qu’un kit à l’usage des professionnels de santé et un autre à destination des personnes testées, y sont annexés.

Il est précisé que les tests antigéniques réalisés par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur le personnel des établissements scolaires, dont peuvent bénéficier les agents des collectivités exerçant dans les écoles, collèges et lycées, font l’objet d’une instruction distincte. C’est aussi le cas pour les dépistages organisés à l’initiative des entreprises privées et publiques.

Cette circulaire concerne les collectivités et leurs groupements qui prennent l’initiative de proposer à leurs agents et aux particuliers une voie d’accès complémentaire aux tests antigéniques du Covid-19. Elle précise les critères d’éligibilité à remplir pour les agents, les usagers ou le grand public, pour des opérations de dépistage, collectif ou individuel.

Le texte indique aussi la mise en place des opérations de dépistage : l’appui des services de l’État, la déclaration et conventionnement obligatoires, la prise en charge de l’achat des tests et de la rémunération du personnel mobilisé. Une partie est aussi consacrée aux conditions de réalisation des opérations de dépistage.