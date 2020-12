Sac Ados, un pas vers l’insertion sociale

Insertion

par Eric Larpin

Le programme phare de Vacances ouvertes est mené en coopération avec plus de 500 structures sociales en France. Dans le Pas-de-Calais, depuis dix ans, 5 000 jeunes en ont bénéficié pour favoriser leur accès à la citoyenneté.

Le droit aux vacances et l’autonomie des jeunes sont des promesses qui ont bien souvent du mal à être tenues. Fondée il y a tout juste trente ans par Edmond Maire, l’association Vacances ouvertes s’attache à mettre en pratique ces deux objectifs. Pour les 16-25 ans, elle s’y attelle avec Sac Ados, son programme phare.« Sac Ados est un dispositif ouvert à tous les jeunes. Depuis son lancement, il a permis à 60 000 jeunes de partir en vacances en France et en Europe. Il s’agit d’un kit qui comprend une appli pour mobile, des chèques vacances (pour une valeur de 130 à 200 euros), des cartes d’assurance, etc. », explique Marc Pili, délégué général de Vacances ouvertes.Projet multipartenarialS’il ne s’agissait que d’un nécessaire de voyage, Sac Ados ne remplirait pas son rôle d’accès à la citoyenneté et de prise d’autonomie des jeunes. Ce n’est pas le cas. « Sac Ados est aussi un outil pour les structures sociales qui aident les …