Un collectif médico-social investit l’e-santé

Santé

par Géraldine Langlois

Sept organisations du secteur médico-social des Hauts-de-France ont constitué un collectif pour parler d’une même voix dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie régionale d’e-santé. Il mène des actions spécifiques pour la numérisation de leurs établissements et travaille à ce que les améliorations dans l’accès aux soins liées au numérique bénéficient aux personnes qu’elles accompagnent.

Le collectif Systèmes d’information médico-social (SIMS) Hauts-de-France est né de l’inclusion des représentants du secteur médico-social dans la réflexion sur la stratégie d’e-santé lancée par l’agence régionale de santé (ARS), en 2017. Un choix innovant, tant l’e-santé reste souvent cantonnée aux secteurs sanitaires. Dans l’optique de la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, axe fort du projet régional de santé, la réflexion sur les outils numériques à mettre en œuvre pour améliorer l’accès aux soins et éviter les ruptures préjudiciables dans les parcours des usagers devait forcément associer les représentants des organisations qui accompagnent des personnes « vulnérables », jeunes, âgées ou en situation de handicap. La participation de ces sept fédérations et organisations .Convention partenarialeDepuis, elles s’expriment d’une seule voix, via le collectif, au sein du Corssis et des groupes de travail …