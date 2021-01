Atouts et dangers des applications en santé mentale

Nouvelles technologies

par Sophie Bourlet

Mon Sherpa, Petit Bambou, Aphysia, de nombreux programmes d’accompagnement en santé mentale ont vu le jour sur le marché des applications depuis plusieurs années. Dans cette offre florissante, les professionnels de la psychiatrie française tentent de se positionner entre bénéfices d’un accompagnement augmenté, soucis éthiques, recherche et business.

La crise sanitaire a fragilisé la santé mentale de la population. L’Académie nationale de médecine s’alarmait, le 20 novembre, des conséquences négatives de la pandémie du Covid-19 sur la santé mentale des patients, des soignants, mais aussi de la population générale. Conséquence indirecte, l’épidémie a rendu la consultation physique plus compliquée, offrant un coup de projecteur inattendu à de nombreuses initiatives de consultation en ligne et de nouveaux outils d’accompagnement en santé mentale. « Les applications permettent un accès beaucoup plus rapide, plus ubiquitaire et moins coûteux au soin. Au vu du contexte, c’est important », explique Xavier Briffault, chercheur en sciences sociales et épistémologie de la santé au CNRS (Cermes3), et auteur d’un état de l’art sur la psychiatrie virtuelle.Journal des émotions ou du sommeil, questionnaires sur l’anxiété, ou encore exercices de méditation sont quelques exemples d’un panel de …