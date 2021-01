Un programme européen ciblé « pandémies »

Santé

par Solenn Paulic

Après une difficile négociation, les dirigeants européens ont acté mi-décembre les contours du futur budget européen, et avec lui les modalités du nouveau programme Santé pour les sept prochaines années.

Un programme Santé qui sera largement lié aux conséquences de la pandémie. Au moins 20 % de son budget seront consacrés à la prévention des maladies et la promotion de la santé.Le précédent programme était doté de 449,4 millions d’euros, celui-ci sera de 5,1 milliards d’euros. Il consacrera pour la première fois des financements aux stocks de médicaments et d’équipements et pourra aussi financer des actions sur le personnel médical.L’autre grand axe du programme est la création d’un espace européen des données relatives à la santé.Alors que la coordination entre les États membres s’est mise en place fin décembre avec les premières autorisations de vaccins validées par l’Agence européenne des médicaments, le programme …