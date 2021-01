Vieillissement

La loi Grand âge et autonomie fait pschitt et devient un plan de relance

par Nathalie Levray

© Photographee.eu-AdobeStock © Photographee.eu-AdobeStock

"La réforme du grand âge et de l’autonomie est déjà en cours de déploiement", ont affirmé Brigitte Bourguignon et Virginie Lasserre au colloque des Politiques vieillesse organisé par la Fnadepa. Nul besoin de la loi promise pour l’été 2021 et annoncée comme marqueur social du quinquennat. L’amalgame d’actions autour des métiers du domicile, de l’habitat, de l’immobilier et du numérique dans les établissements et services ainsi que des plans d’investissement et du Ségur dessinera l’offre de demain. La question de la gouvernance reste entière.