Crise sanitaire

Covid-19 : renforcement du dispositif d’accompagnement de l’isolement

par Léna Jabre

Un décret du 20 janvier définit la notion de personne « coexposée » qui pourra désormais être identifiée afin de bénéficier des mesures mises en place pour les personnes contacts à risque. Il complète la liste des données traitées dans Contact Covid pour les adapter aux besoins nouveaux et permettre notamment d’identifier les lieux et situations dans lesquels des contaminations ont eu lieu afin de mettre en place les mesures barrières dans les meilleurs délais.

Enfin, il renforce le dispositif d’accompagnement sanitaire et social de l’isolement en facilitant l’organisation de visite à domicile des personnes isolées par des professionnels de santé et la mise en œuvre de l’accompagnement social par les cellules dédiées des préfectures. Ainsi, les cellules des préfectures dédiées à l’accompagnement social des personnes dans le cadre de la gestion de l’épidémie de Covid-19 sont destinataires des données d’identité, des coordonnées téléphoniques, de l’adresse électronique, de l’adresse de résidence des patients zéro et des personnes évaluées comme contact à risque de contamination ou d’une personne coexposée, ainsi que de leur déclaration d’un besoin d’accompagnement social et d’appui à l’isolement et de leur déclaration d’un besoin d’accompagnement sanitaire à l’isolement, sous réserve du consentement des personnes intéressées.