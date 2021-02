Veille juridique

Les textes officiels parus du 16 au 31 janvier 2021

par Véronique Garcia

GSS GSS

APL et recouvrement, crise sanitaire, formation des assistants familiaux, hébergement, péril imminent, regroupement familial, secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales… Nous vous proposons un récapitulatif de la jurisprudence et des textes officiels parus du 16 au 31 janvier 2021 pour les secteurs social, sanitaire et médico-social.

Jurisprudence

Textes officiels