À Bracieux, parole et communication sont indispensables pour surmonter la crise

Santé

par Nathalie Levray

En éprouvant l’organisation, la crise a renforcé l’exigence d’une réflexion éthique de proximité. La confrontation des injonctions sanitaires au vécu a été organisée tant avec les résidents et les familles qu’avec les professionnels.

«Si la première question posée par le Covid a été celle de la protection des résidents et des salariés, le principal enjeu éthique a été de démystifier la crise en disant aux familles que, malgré les portes fermées, nous continuions à être poreux avec elles », explique Pierre Gouabault, directeur de trois établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) publics situés à Bracieux, Contres et Cour-Cheverny dans le Loir-et-Cher .Une cellule de crise, commune aux trois Ehpad, a été immédiatement mise sur pied afin de « réguler le travail réel et mettre du signifiant pour les résidents, les équipes, les familles dans un quotidien devenu irrationnel ».Conseils de la vie socialeParce que « la maison est un espace de démocratie », les outils numériques ont été développés de façon accélérée pour continuer d’associer familles et résidents à la prise de décision. Sophie Pinault, assistante en soins …