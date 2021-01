Covid-19

« Théodule, roi des Français » – Olivier Mariotte, président de Nile

par Auteur Associé

Mais qui donc est allé chercher cette tactique imbécile de demander à ceux qui n’ont rien à y voir, ce qu’ils pensent d’une politique qui n’est pas encore achevée ! La création d’un de ces derniers zinzins ne manque quand même pas d’humour, en pleine période de vaccination contre le Covid.

Un comité « citoyen » va pouvoir questionner le ministre et notre Monsieur vaccin national sur la stratégie vaccinale du pays. Rien que cela… Mais à qui profite le crime ? Il y a deux grands gagnants à cette décision incompréhensible.

Le premier est le clan serré des antivax qui va, statistiquement, bien arriver à placer ses pions et se faire entendre puisque 60 % de la population dit ne pas vouloir se faire vacciner. On n’a pas fini de débunker des fakenews qui feront les gorges chaudes des rapports officiels et de la presse compatissante.

Le second est sans aucun doute la technostructure. Ayant pour objectif premier de protéger ses arrières contre toutes conséquences de son inconséquence, elle trouvera bien, dans le salmigondis qui ne manquera pas de sortir de ce « machin », de trouver toutes les bonnes raisons pour se maintenir en place, et de justifier de sa mainmise sur le système.

On n’en a pas fini avec la lenteur et l’inefficacité. Pendant ce temps, après les masques, les tests et les vaccins, la France a toujours le meilleur système de santé du monde…