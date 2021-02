Un club pour accompagner les parents demandeurs d’asile

Social

par Judith Chetrit

En Gironde, un Cada propose à ses résidents également parents un espace de discussion et un accompagnement psychologique. Pour conforter une fonction parentale déstabilisée par la migration.

Les mots ne viennent pas toujours aisément, même en présence d’interprètes, mais Émilie Perbet est là pour les aider à discuter ensemble de leurs doutes et expériences durant le « Villenave Parents Club » . Alors que la procédure de demande d’asile oblige déjà cette dizaine de requérants par session à témoigner de leurs histoires intimes et familiales, elle les fait réfléchir collectivement durant cette courte parenthèse à leur vécu de parents et aux relations nouées avec leurs enfants, également présents dans le Cada ou non.Fonction parentaleCelui-ci compte actuellement 132 résidents dont plus de 70 enfants qui y résident en moyenne de deux à trois ans. « Je les aide à travailler sur la confiance qu’ils ont dans leur capacité à être parents », explique-t-elle. Émilie Perbet, elle-même maman, se souvient par exemple d’une mère de trois enfants lui demandant si elle pouvait commencer la diversification alimentaire pour son dernier …