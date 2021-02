La CNSA pilote désormais les politiques publiques de l’autonomie

Autonomie

par Nathalie Levray

Depuis le 1er janvier 2021, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie gère le 5e risque "autonomie" de la Sécurité sociale. De nombreux chantiers l’occupent et pourront avancer indépendamment du calendrier de la loi Grand âge et autonomie, selon Virginie Magnant, sa directrice.

Lors d’un point presse le 29 janvier 2021, Virginie Magnant, directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), a fait le point sur ce que signifiait, pour la caisse, sa désignation en tant que « gestionnaire de la nouvelle branche » de la sécu, en application de la loi relative à la dette sociale et à l’autonomie du 7 août 2020 et plus récemment de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Elle a exposé comment la caisse se transforme et quelles en sont les conséquences pour sa feuille de route.Peine responsabilitéEntre le « tout change » et le « rien ne change », la directrice a tracé une ligne médiane en mode « des choses changent », revendiquant les quinze années qui ont permis à la caisse de dessiner un périmètre dans lequel va s’ancrer la nouvelle gestion qui lui revient. Ses missions sont étendues mais elle va « reprendre et simplifier ses missions antérieures », ses recettes sont garanties et s …