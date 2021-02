L’emploi au cœur des préoccupations des employeurs de l’ESS en 2021

Emploi

par Eric Larpin

Comme le montre une étude de l’Observatoire national de l’ESS, diffusée cette semaine, la situation de l’emploi commence à inquiéter de nombreuses structures. Lors de son congrès annuel, l’Union des employeurs de l’économie sociale, a fait le point avec les ministres sur les mesures à améliorer pour l’emploi. 40 000 nouveaux parcours emploi compétences vont notamment être mobilisés.

Comme tous les autres secteurs économiques, c’est l’emploi qui préoccupe aujourd’hui les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). Le Congrès de l’Union des employeurs de l’économie sociale (UDES), qui s’est tenu cette semaine en virtuel, a permis aux employeurs de l’ESS de dresser un état des lieux et de vérifier auprès des ministres présents que les mesures pour la reprise étaient bien en place.« L’ESS présente des situations très hétérogènes. Certains secteurs, comme la culture ou le sport, pour lequel nous demandons la mise en place d’un fonds de compensation, sont complètement à l’arrêt. Le tourisme social a une reprise fragile. Le care qui représente une forte proportion de nos adhérents, est en tension, avec une forte mobilisation des salariés et le besoin d’en former rapidement de nouveaux. Il y a un fort contraste entre des secteurs qui recommencent à embaucher et d’autres, comme l’éducation populaire, dont un tiers …