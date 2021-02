Fin de vie

Les soins palliatifs attendent leur plan triennal

par Nathalie Levray

Alors que le Plan national 2015-2018 a eu un impact modeste, les enjeux de la fin de vie – vieillissement, augmentation du nombre de décès, maladies chroniques et cancers – imposent de réfléchir à une stratégie palliative à moyen terme. Les données fournies par le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie et les préconisations d’un rapport de l’Igas paru en 2019 devraient alimenter les travaux préparatoires au prochain Plan national de développement des soins palliatifs et d’accompagnement à la fin de vie.