L’ESS est un moyen d’améliorer la révolution numérique

Innovation sociale

par Eric Larpin

Deux publications récentes plaident pour une "ESSisation" de l’économie, une manière de développer le secteur de l’économie sociale et solidaire, autant que de convaincre des entreprises privées de se transformer, notamment dans la filière stratégique de l’économie numérique.

L’économie sociale et solidaire (ESS) va prendre une place plus importante dans le monde de demain. Mais de quelle manière et pour remplacer quoi ? Dans la double perspective de faire apparaître ou de développer les entreprises de l’ESS, notamment autour des enjeux de la numérisation, et aussi de rendre plus solidaires les acteurs du reste de l’économie, deux publications récentes se penchent sur la nécessaire « ESSisation » de l’économie. La première de ces études émane du groupe mutualiste Aesio, une mutuelle interprofessionnelle qui ambitionne de les embarquer vers « l’ESSisation », notamment au travers du statut d’entreprise solidaire d’utilité sociale (Esus), assez souple pour donner une dimension plus collective à leur gouvernance et un caractère plus solidaire à leurs objectifs.Économie plurielle« Nous plaidons pour une économie plurielle, avec une présence accrue de l’ESS. Car là où elle est présente comme une alternative …