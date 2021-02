L’UE réfléchit à un passeport vaccinal européen

Santé

par Solenn Paulic

Les dirigeants européens ont lancé fin janvier la réflexion sur un certificat européen de vaccination.

Mise sur la table par le Premier ministre grec au début du mois de janvier et soutenue par des pays membres du sud mais aussi de l’est de l’Union européenne, l’idée de ce passeport vaccinal serait à terme de permettre de voyager plus librement dans l’espace Schengen et d’assurer la reconnaissance mutuelle des vaccins administrés.C’est en tout cas la vision des pays du sud de l’UE qui souhaitent déjà commencer à plancher sur la façon de sauver la saison touristique estivale. La Commission européenne est aussi favorable à cet outil sur le principe et a indiqué qu’elle souhaitait pouvoir mettre au point un modèle uniformisé en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé.La réflexion en est toutefois à ses débuts et les responsables européens devront encore dire si ce certificat européen pourra bien être utilisé à des fins de …