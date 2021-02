LOGEMENT

Mixité sociale : la ségrégation résidentielle est toujours là

par Nathalie Levray

AntonyB / Wikimedia commons AntonyB / Wikimedia commons

Selon une étude de France stratégie, la répartition géographique de l’habitat des populations est restée stable entre 1990 et 2015, sauf en région parisienne. Les immigrés non européens restent avec les cadres et chefs d’entreprise les plus inégalement répartis dans les 55 unités urbaines étudiées. S’il est moins ségrégé, le parc HLM accueille principalement les catégories populaires et immigrées et ne fait pas progresser la mixité sociale.