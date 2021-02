Santé

Le travail social : un atout pour la santé

par Laure Martin

Le vieillissement de la population, la hausse des maladies chroniques et des facteurs de risques liés à certains modes de vie s’entremêlent à des situations sociales elles aussi de plus en plus complexes : précarité, problèmes de logement… Cette imbrication entre les problématiques sanitaires et sociales amène à des modifications de pratiques de la part des professionnels de santé. Les médicaux et paramédicaux interagissent de plus en plus au sein de structures regroupées qui s’ouvrent aux métiers du secteur social, pour une prise en charge globale des patients et une lutte contre le renoncement aux soins. Mais l’appréhension des deux univers est parfois problématique.