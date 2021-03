Covid 19 : le Haut Conseil du travail social tire les leçons

Social

par Nathalie Levray

Un rapport remis le 25 février 2021 à six ministres analyse, à leur demande, les impacts de la pandémie sur les organisations et les pratiques des travailleurs sociaux. A l’épreuve de la crise, les évolutions attendues depuis 2013 pour le travail social sont validées et le Haut Conseil du travail social formule douze recommandations pour construire le travail social du futur.

Saisi le 5 octobre 2020 par six ministres, le Haut conseil du travail social (HCTS) a remis, le 25 février 2021, son rapport « Le Travail Social au défi de la crise sanitaire ». L’objectif était d’explorer les enseignements de la crise sanitaire du COVID-19 sur les organisations et les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux et d’identifier les réponses innovantes mises en œuvre.Approche globaleLes membres du groupe de travail ont pris en compte le contexte et l’environnement dans lesquels s’exerce le travail social, privilégiant une approche globale pour comprendre la situation. Les décideurs et les acteurs désireux de tirer les leçons de la crise pour construire l’avenir du travail social trouveront dans le rapport l’analyse des informations recueillies auprès des associations professionnelles, associations et fédérations, associations d’élus, de personnes accompagnées, organisations syndicales et représentants employeurs, organismes de …