Le coaching rapproche les allocataires du RSA de l’emploi

par Géraldine Langlois

Les nouveaux inscrits au RSA dans le département du Nord peuvent bénéficier depuis 2019 d’un coaching personnalisé. Un dispositif créé et financé par le conseil départemental pour les aider à retrouver le chemin de l’emploi ou de la formation.

«En dix-sept jours en moyenne, les nouveaux inscrits sont reçus par un chargé d’orientation. Ils font le point sur le projet professionnel ou de formation de la personne et si le chargé d’orientation la considère comme assez proche de l’emploi, il l’oriente vers le coaching », explique Jean-René Lecerf, président du conseil départemental. La démarche devient alors obligatoire dans le cadre du contrat d’engagement réciproque.Les 59 coachs emploi reçoivent ces allocataires individuellement une fois par semaine pendant trois mois (ou tous les quinze jours pendant six à douze mois pour les 25-29 ans) dans l’une des sept maisons départementales de l’insertion et de l’emploi. Leur emploi est financé par le département et l’État (dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté). Chaque coach suit trente à quarante personnes, ce qui leur permet, estime l’un d’eux, Renaud Harel, de mener un travail personnalisé, fréquent, et de tisser …