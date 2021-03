Regonflez le moral de vos équipes !

Management

par Moufida Ali Soudja

La crise actuelle du Covid-19 a remis en question un grand nombre de stratégies pour motiver les équipes. Or savoir souder ses équipes est primordial pour ne pas laisser s’installer un climat délétère.

Ayez bien à l’esprit que le baromètre du moral de votre équipe est directement corrélé à votre comportement. Vous êtes donc la pièce maîtresse de cet équilibre. Lorsque votre équipe traverse une période difficile, il est plus que jamais nécessaire de veiller à votre propre équilibre. Pour donner le sentiment de maîtriser la situation, il faut d’abord se maîtriser soi-même, être capable de prendre de la distance pour être plus serein. Même si votre service connaît des moments difficiles, vous devez veiller à ne pas transmettre votre stress dans votre attitude. Il faut être attentif au syndrome de la tour d’ivoire, c’est-à-dire en s’enfermant, en ne communiquant pratiquement plus. Au contraire, vous devez rester présent sur le terrain, garder le contact le plus étroit possible avec les équipes et surtout communiquer. Se faire accompagner pour rompre sa solitude, exprimer ses difficultés et voir la situation sous un angle différent peuvent être …