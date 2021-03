Emploi

Deux circulaires pour relancer la mobilisation autour de l’emploi

par Léna Jabre

La mise en œuvre du Plan 1jeune1solution, qui intègre des mesures de relance de l’alternance, a permis la conclusion de nombreux contrats d’apprentissage. Mais le gouvernement relève que la durée limite de six mois de formation sera atteinte sans que ces jeunes n’aient trouvé d’employeur. Est donc diffusée une instruction du 12 février destinée à mobiliser les services de l’Etat dans les territoires afin de favoriser la mise en relation des jeunes avec les employeurs privés et publics ou à défaut, de créer les conditions d’une poursuite de parcours pour les jeunes sortant du dispositif. Elle précise les modalités d’organisation et de suivi de l’action des services de l’Etat au niveau régional, ainsi que les modalités d’intervention attendues afin de mettre en œuvre le plan d’action.

Une seconde circulaire du même jour a pour objet le fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail. Le gouvernement y décline les enjeux des actions pour l’année 2021 :

déployer les parcours emplois compétence et les contrats initiative emploi en veillant au respect de l’enveloppe budgétaire et des objectifs vers les publics cibles ;

soutenir la stratégie de croissance historique du secteur de l’insertion de l’activité économique (IAE) au service de la relance ;

réaliser la transformation du modèle des entreprises adaptées.

Références Instruction NOR : MTRD2105053J du 12 février 2021, publiée le 1er mars ;

Circulaire NOR : MTRD2105191C du 12 février 2021, publiée le 1er mars.