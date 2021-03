L’innovation sociale au service de la mobilité partagée

Transport

par Christelle Destombes

La mobilité solidaire est une réponse aux enjeux sociaux mais aussi environnementaux. La Croix-Rouge partage un projet de mobilité inclusive, à construire sur les territoires, pour accompagner les changements de pratiques.

Près de 12 millions de Français rencontrent des difficultés pour se déplacer et 55 % n’ont pas le choix du mode de transport, selon le Baromètre des mobilités. L’absence de solution crée des difficultés d’accès à l’emploi (un Français sur quatre a déjà renoncé à un emploi pour cette raison), et des phénomènes d’isolement relationnel pour les personnes les plus vulnérables. Le programme Croix-Rouge mobilités cherche à lever les freins à la mobilité et à construire la résilience des bénéficiaires.Partager les ressources« Dans un contexte d’urgence climatique, de fractures territoriales et numériques, de difficultés économiques amplifiées par la crise sanitaire, les acteurs de la Croix-Rouge sont les témoins quotidiens des difficultés de mobilité rencontrées par les ­Français, et du manque d’alternative à la voiture individuelle, notamment dans les zones rurales », explique Cyprien Noble, chef de projet Croix-Rouge mobilités …