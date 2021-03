Budget

À quoi répond la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ?

par Nathalie Levray

Dans le contexte plus qu’exceptionnel de 2020 et 2021, le budget de la sécurité sociale intègre le déficit abyssal cumulé généré par les mesures sanitaires et celles destinées à pallier les conséquences économiques de la crise Covid-19. La loi traduit financièrement les engagements du Ségur pris pour calmer la colère des hospitaliers et trace une ébauche d’organisation de la branche autonomie. Elle poursuit la transformation du système enclenché par les précédentes lois.