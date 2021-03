Assouplir les restrictions en Ehpad : le Conseil d’Etat en appui des fédérations

Coronavirus

par Nathalie Levray

Alors que les chiffres de la vaccination des personnes âgées vivant en établissement sont plutôt bons, les fédérations professionnelles du secteur appellent à un « pacte de responsabilité partagée ». Ils demandent à Brigitte Bourguignon, ministre en charge de l’Autonomie, d’assouplir les mesures sanitaires dans les établissements. Parallèlement, un jugement du Conseil d’Etat amène de l’eau à leur moulin en annulant la suspension, par le ministère, des sorties dans les familles et pour des activités extérieures.

Les faits d’actualité entrent parfois en collision les uns avec les autres. C’est le cas en ce début mars 2021 en ce qui concerne la situation sanitaire, la vaccination des personnes âgées en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et le positionnement des fédérations professionnelles du secteur sur les mesures sanitaires applicables dans ces établissements.Pacte de responsabilité partagéePrès de 82 % des résidents en Ehpad et en unités de soins de longue durée (USLD) ont reçu une première dose de vaccin (plus de la moitié, les deux doses) et 43 % des personnels (23 % les deux doses) : la situation sanitaire dans les Ehpad s’améliore. L’ensemble des fédérations professionnelles d’établissements pour personnes âgées (1) en profite pour interpeller, dans un communiqué du 2 mars, le ministère des Solidarités et de la Santé et demander un assouplissement des règles applicables afin de restaurer la vie sociale au sein …