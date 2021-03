Associations

La diversification des ressources, un palliatif à la précarité

par Solange de Fréminville

© denyshutter-AdobeStock © denyshutter-AdobeStock

Le secteur associatif a plongé dans la précarité, sous l’effet de la baisse continue des subventions publiques. Les structures répondent de plus en plus à des appels d’offres, qui se sont substitués aux subventions. Mais elles se voient surtout obligées de miser sur le développement de leurs activités. Et elles se tournent vers les appels à projets des bailleurs de fonds publics et privés.