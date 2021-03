Psychiatrie

Cour des comptes : sept pistes pour un système de soins plus lisible et efficient

par Nathalie Levray

Le cloisonnement de l’organisation des soins psychiatriques et l’absence de gradation de l’offre, le manque d’opérationnalité des leviers de structuration de l’offre de soins et l’empilement d’outils empilés sans cohérence et sans suivi précis conduisent à mal prendre en charge les 2,5 millions de personnes concernés par des soins spécialisés en psychiatrie et en santé mentale malgré un budget de 15 milliards d’euros. C’est ce qui ressort du rapport public thématique de la Cour des comptes « Les parcours dans l’organisation des soins de psychiatrie ». Les Sages de la rue Cambon préconisent des « choix nationaux structurants » et formule sept recommandations pour les guider.