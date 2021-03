« Le Covid peut être une chance pour le travail social »

par Nathalie Levray

Suite à son rapport « Le Travail Social au défi de la crise sanitaire » remis le 25 février au gouvernement, Marie-Paule Cols précise sa vision du travail social pour le monde d’après.

GSS – S’il n’y avait qu’un seul enseignement à retenir de votre rapport, lequel serait-il ?MPC – Le rapport, pour lequel de nombreuses personnes ont été auditionnées, a été écrit dans un délai court de quatre mois. J’ai été frappée par deux constats. D’une manière générale, les acteurs disent que les travailleurs sociaux ont été hors radar des pouvoirs publics pendant le premier confinement. L’impact social de la crise sanitaire n’a pas été pris en compte et il y a eu une invisibilité totale de ce que cela allait produire. En second lieu, de façon quasi unanime, les responsables associatifs, cadres et dirigeants, reconnaissent une mobilisation exemplaire des travailleurs sociaux, même s’il y a pu avoir des ratés. Je retiendrai donc l’espoir quant au devenir du travail social, dont témoignent d’une part cette capacité retrouvée d’être là quand il a fallu agir dans une situation inédite et alors que tous les dispositifs s’effritaient …