Logement social : du nouveau pour la gestion des droits de réservation

Hébergement

par Nathalie Levray

Le régime de réservation des logements locatifs sociaux prévu par la loi Elan est précisé. Il s’applique aux conventions conclues avant sa publication au plus tard le 24 novembre 2021. 5 questions-réponses pour tout savoir.

Quel principe de gestion s’applique à la réservation des logements locatifs sociaux ?Les droits de réservation de logements locatifs sociaux au profit de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des employeurs, d’Action logement services et des organismes à caractère désintéressé sont gérés en flux annuel et non plus en stock de logements. Les réservations s’exercent dès la première mise en location des logements et au fur et à mesure qu’ils se libèrent. Des régimes spécifiques de réservation s’appliquent à l’État, aux communes et établissements publics réservataires (loi du 23 novembre 2018, art. 114 ; code de la construction et de l’habitation (CCH), art. R.441-5, R.441-5-2, R.441-5-3).Comment est mise en œuvre la gestion en flux ?La gestion en flux fait l’objet d’une convention de réservation, obligatoirement signée entre le réservataire et l’organisme bailleur. Elle est transmise au …