Occitadys expérimente un parcours santé pour les enfants  »dys »

Santé

par Christelle Destombes

En collaboration avec l’agence régionale de santé, l’association Occitadys forme les professionnels au diagnostic des troubles du langage et accompagne les parents sur les trois niveaux définis par la Haute Autorité de santé.

Lors de la conférence nationale du handicap en février dernier, le président de la République avait annoncé la mise en place d’un forfait d’accompagnement pour tous les « dys », sans reste à charge pour les familles. Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA) concernent 6 % d’une classe d’âge. Insuffisamment détectés, ils laissent les parents désemparés. L’errance diagnostique s’avère délétère pour la prise en charge, avec des conséquences sur la scolarité et le bien-être des enfants. Selon la Fédération française des dys, 93 % des enfants dys souffrent ­d’anxiété et 30 % font une dépression.Expérimentation « article 51″En Occitanie, l’association Occitadys mène une expérimentation « article 51 » pour suivre près de 10 000 enfants de 7 à 15 ans, sur trois ans, avec une prise en charge par l’Assurance maladie des soins en psychologie, psychomotricité et ergothérapie, selon les recommandations …