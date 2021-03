Que dit le plan de relance pour loger les populations vulnérables ?

Immobilier

par Nathalie Levray

La crise sanitaire a mis en exergue le rôle et l’importance de l’habitat et du bâti, notamment pour les populations les plus vulnérables. Outre un dispositif pour l’immobilier hospitalier, le plan France relance prévoit une aide à l’investissement à destination des Ehpad ainsi qu’un soutien exceptionnel à l’hébergement et au logement accompagné.

Restez chez vous. L’injonction a tourné en boucle sur les ondes radio et à la télévision pendant les deux périodes de confinement. Mais où et dans quelles conditions ? Dans un logement insalubre ou surpeuplé, dans la rue ou un hôtel, comme les quatre millions de personnes mal-logées ; à domicile et isolées comme les 650 000 personnes âgées qui n’ont vu personne de mars à mai ; dans un établissement médico-social, dans un centre d’hébergement non organisé à cette fin. La crise sanitaire a confirmé avec une acuité renforcée le rôle et l’importance tant de la qualité de l’habitat et du bâti que du nombre de logements et des solutions pour mettre à l’abri et accompagner les personnes.Plan France relanceOutre la question des capacités hospitalières, la pandémie a exposé au grand jour la problématique de l’habitat des seniors et des pauvres, soulignant l’urgence à faire déboucher les réflexions menées depuis une dizaine d’années …